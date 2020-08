Das Sturmtief "Kirsten" hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar an Stärke verloren. Die Polizei in Brandenburg meldete am Morgen keine größeren Störungen mehr. Auch in Berlin gab es zunächst keine Meldungen über schwere Schäden. Vereinzelt waren in der Nacht Bäume umgeknickt, so zum Beispiel in der Richardstraße in Neukölln.