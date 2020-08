Bild: imago images/Ralf Peters

Verspätungen im Zugverkehr erwartet - Tief "Kirsten" stürmt durch die Region

26.08.20 | 13:42 Uhr

Den Menschen in Berlin und Brandenburg steht ein stürmischer Mittwoch bevor. Besonders ungemütlich wird es am Nachmittag in Berlin und südwestlich davon. Kräftige Sturmböen haben auch Regen und Gewitter im Gepäck.

Das Tief "Kirsten" beschert Berlin und Brandenburg einen frühherbstlichen Mittwoch mit teils starken Sturmböen, Regen und Gewitter. Besonders in den Nachmittagsstunden kann es äußerst ungemütlich werden.



Bereits am Vormittag sind stürmische Böen mit Windstärken von 6 bis 7 über die Region hinweggezogen, wie Maria Testorp von der Meteogroup im Gespräch mit rbb|24 sagte. "Es wird dann bis zum Nachmittag immer windiger. Zunächst ziehen stürmische Böen mit der Stärke 8 vom Havelland über Berlin, den Fläming bis in die Niederlausitz. Den Höhepunkt erreicht Tief 'Kirsten' dann am Nachmittag, mit Sturmböen der Stärke 9, also 80 Stundenkilometern. Hier liegt dann der Schwerpunkt im Berliner Raum und südwestlich davon", so Testorp.

Mehrere Feuerwehreinsätze im Elbe-Elster-Kreis

Im Süden Brandenburgs rechnet der Deutsche Wetterdienst sogar mit schweren Sturmböen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde. Immer wieder kann es dabei auch regnen, Gewitter sind ebenso möglich.



In Südbrandenburg gab es wegen des Sturms bereits am Mittwochmittag 20 Feuerwehreinsätze, davon allein neun im Elbe-Elster-Kreis. Dort stürzten mehrere Bäume auf Straßen, unter anderem auf die B101 zwischen Elsterwerda und Prösen sowie auf die B169 zwischen Plessa und dem Ortsteil Kahla. Verletzt wurde niemand.



In Berlin werden derweil erste öffentliche Anlagen geschlossen: Wegen des Sturms schließen am Nachmittag vorsorglich der Parkfriedhof Marzahn und der Friedhof Biesdorf, wie das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf mitteilte.

Erste Verzögerungen bei der S-Bahn

Derweil stellt sich die Berliner S-Bahn am Mittwoch auf mögliche Auswirkungen durch das erwartete Unwetter ein. Es könne zu Verspätungen und Zugausfällen kommen, hieß es. Am Mittwochmorgen kam es bereits zu einer ersten witterungsbedingten Störung im Bereich Griebnitzsee. Laut einer Bahnsprecherin ist ein Baum dort ins Gleisbett gefallen. Der Zugverkehr war auf der Linie S7 zwischen Griebnitzsee und Babelsberg zunächst unterbrochen.



Am Mittwochvormittag musste dann für mehrere Stunden die S2 wegen einer witterungsbedingten Störung im Bereich Zepernick unterbrochen werden, es gab einen Ersatzverkehr per Bus, wie die S-Bahn Berlin auf Twitter mitteilte.



Auch Fahrgäste von Fernzügen und Regionalzügen müssen sich auf Verspätungen und Behinderungen einstellen – es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bäume auf Gleise stürzen oder andere sturmbedingte Schäden den Bahnverkehr beeinträchtigen.



Bäume besser meiden - Sommer-Comeback deutet sich an

Erst am späten Abend beruhigt sich dann die Lage langsam. "Bis in die Nacht hinein sind stürmische Böen und einzelne Sturmböen möglich" , so die Wetterexpertin. Sie rät, am besten zu Hause zu bleiben. Und wenn man draußen unterwegs ist, dann sollten Bäume gemieden werden: "Die ja noch dicht belaubten Bäume bieten eine große Angriffsfläche. Am besten also davon fernhalten und heute auf einen Waldspaziergang verzichten", rät Testorp. Auch lose Gegenstände auf Balkonen sollten besser entfernt werden, damit sie nicht zu gefährlichen Flugobjekten werden.



Auch der Donnerstag startet dann windig mit starken Böen, erst im Laufe des Tages schwächt sich das Tief dann ab und zieht Richtung Baltikum weiter. Wechselhaft bleibt es dann auch am Wochenende. Aber der Sommer hat sich noch nicht komplett verabschiedet: "Ende nächster Woche deutet sich ein Temperaturanstieg an, es könnte für sommerliche Werte reichen", tröstet Testorp all jene, die noch keine Lust auf nasskalte Herbststürme haben.

Sendung: Inforadio, 26.08.2020, 12.00 Uhr