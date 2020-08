BVG will verlängerte U5 am 4. Dezember eröffnen

Nach rund zehn Jahren Bauzeit soll in diesem Winter die Verlängerung der U-Bahn Linie U5 in Berlin-Mitte in Betrieb gehen. "Wir werden am 4. Dezember diese Strecke eröffnen, dem Tag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und der Tunnelbauer", kündigte der Betriebschef der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Rolf Erfurt, am Montag an.