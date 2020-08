In den frühen Morgenstunden ist es am Freitag in Berlin-Charlottenburg zu einem vermeintlichen Tötungsdelikt gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, sollen zwei Männer gegen 3 Uhr am Einsteinufer in einen Streit geraten sein, wobei eine bislang unbekannte dritte Person den später Verstorbenen in den Landwehrkanal gestoßen haben soll.

Der bislang nicht identifizierte Mann wurde leblos aus dem Wasser geborgen. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die weiteren Ermittlungen der 7. Mordkommission dauern an.