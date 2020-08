Zwei Badetote in Berliner Seen am Wochenende

In Berliner Seen sind am Wochenende zwei Männer ertrunken. Am Sonntagabend konnten Taucher der Feuerwehr einen Mann aus dem Malchower See in Lichtenberg zwar zunächst retten, er starb aber noch am Ufer. Am Samstagmorgen kam ein Mann im Teufelssee im Grunewald ums Leben. Er wurde von Tauchern geborgen, starb jedoch nach Angaben der Feuerwehr wenig später.

Außerdem wurden drei ertrinkende Männer aus dem Teltowkanal in Britz, aus dem Plötzensee im Wedding und dem Großen Spektesee in Spandau gerettet; sie konnten wiederbelebt werden. In zwei weiteren Fällen wurden zunächst vermisst gemeldete Kinder wohlbehalten an Land gefunden.