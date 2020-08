Es bleibt dabei: Die Bewohnerinnen und Bewohner des autonomen Wohnprojekts "Liebig 34" müssen das Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain verlassen. Das Berliner Landgericht hat am Mittwoch den Einspruch des Bewohner-Vereins gegen die entsprechende Räumungsklage zurückgewiesen und das Urteil aus dem Juni bestätigt. Das Versäumnisurteil von Anfang Juni werde aufrechterhalten, entschied das Gericht nach kurzer mündlicher Verhandlung. Zunächst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.



Im Juni hatte das Gericht der Räumungsklage des Verpächters gegen den Verein stattgegeben, der sich selbst als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34" bezeichnet. Das Gericht hatte entschieden, dass das autonome Wohnprojekt das Haus in der Liebigstraße 34 verlassen muss. Laut Urteil sollte der Verein auch knapp 20.000 Euro an den Eigentümer zahlen. Auch dies wurde im Urteil an diesem Mittwoch bestätigt.