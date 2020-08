Nachdem die Sommersaison in den Berliner Freibädern am Sonntag zu Ende geht, sollen die Hallenbäder der Hauptstadt am Montag den Betrieb wieder aufnehmen. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Mittwoch mit.

Schulen, Vereine und Besucher können damit in die Hallenbäder zurückkehren. "Priorität hatte dabei das Schulschwimmen", sagt BBB-Vorstand Johannes Kleinsorg. "Die Schulkinder waren am stärksten und nachhaltigsten von der Hallenschließung im März betroffen." In einem zweiten Schritt werde den Schwimmvereinen Zeit eingeräumt. Wie die Schulen konnten auch die Vereine die Sommerbäder nicht nutzen.