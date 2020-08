Die ICE-Strecke Hannover-Berlin ist am Sonntagabend gleich auf zwei Abschnitten gesperrt worden, so dass Reisende teilweise stundenlange Verspätungen in Kauf nehmen mussten.



Zur ersten, rund 40-minütigen Sperrung kam es nach Angaben eines Bahnsprechers bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt, woraufhin Züge entweder zurückgehalten oder umgeleitet worden seien. Sie dauerte den Angaben nach von 19.40 bis 20.24 Uhr.