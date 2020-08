Sechs Jungen im Alter von sieben bis 15 Jahren seien Opfer des Angeklagten geworden, begründete das Berliner Landgericht am Donnerstag. Was der 50-Jährige getan habe, sei "monströs". Die Verhängung von Sicherungsverwahrung bleibe vorbehalten.

Der Angeklagte, der ehrenamtlich tätig war, habe sich in 35 Fällen unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht, so das Gericht. Zu den Taten sei es vor allem in einem Wohnwagen eines Angelvereins in Berlin-Kladow gekommen.

Der damalige Angelwart war im November 2019 festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Zu Prozessbeginn im Mai 2020 hatte er teilweise gestanden und erklärt, ab 2018 sei es zu mehreren Taten in einem Wohnwagen gekommen. Er könne aber "nicht mehr genau zuordnen", was er gemacht habe.