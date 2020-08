Angestellte löschen Brand in Köpenicker Klinik

Im DRK-Klinikum in Berlin-Köpenick hat es am Dienstagmittag gebrannt. Nach bisherigem Erkenntnisstand löste die Brandmeldeanlage des Krankenhauses in der Salvador-Allende-Straße gegen 12:45 Uhr einen Alarm aus, wie die Polizei mitteilte.

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Station den Brand eines Müll- und eines Wäschesacks selbstständig löschen.

Im Zuge der Ermittlungen gelang es den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten eine 25-jährige Tatverdächtige namhaft zu machen. Sie gestand in ihrer Vernehmung weitere fünf Brandlegungen in dem Krankenhaus in der Vergangenheit. Die Frau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.