Polizeieinsatz nach Alarm an Schule in Rummelsburg

Alarm an einer Schule: Im Berliner Bezirk Lichtenberg durchsucht die Polizei seit mehreren Stunden eine Oberschule. Vor Ort seien aber bisher weder Hinweise auf verdächtige Personen noch auf Verletzte gefunden worden. Ein Fehlalarm wird nicht ausgeschlossen.

An der Max-Taut-Schule in Berlin-Lichtenberg ist am Freitagmorgen gegen 10 Uhr ein Alarm ausgelöst worden. Die Polizei hat daraufhin begonnen, das Gebäude abzusuchen. Etwa 80 Beamte waren vor Ort.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Verletzte habe es zunächst nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage von rbb|24. Ein Fehlalarm könne demnach nicht ausgeschlossen werden. Das Ausrücken von Einsatzkräften in größerer Zahl sei auch in solchen Fällen Standard, sagte sie.