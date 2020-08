Nach einem Messerangriff auf einen 22-jährigen Kontrahenten hat sich ein 16 Jahre alter Jugendlicher in der Nacht zum Mittwoch der Berliner Polizei gestellt.

Das Opfer wurde bei der Tat am Dienstag gegen 19.40 Uhr am Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf "nicht unerheblich" verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige war, nachdem er mehrmals zugestochen hatte, zunächst vom Tatort geflüchtet. Um kurz nach Mitternacht tauchte er auf einer Polizeiwache auf, wo er festgenommen wurde. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.