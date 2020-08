Protest in Neukölln

Ein Polizeibeamter wurde am 7. August bei einer Demo nach der Räumung der linken Szenekneipe "Syndikat" in Neukölln schwer verletzt. Am Montag gab die Berliner Polizei bekannt, sie gehe von einem gezielten Angriff auf den Beamten aus. Der 30-Jährige hatte durch eine geworfene Flasche einen Nasenbeinbruch sowie schwere Augenverletzungen erlitten.

Nach der Darstellung der Berliner Polizei sollen Teilnehmer der Demo, die gegen die Räumung protestierten, "mit Gewalt das Helmvisier des Einsatzbeamten hochgeklappt" haben. Anschließend sei dem Mann "aus einer Gruppe von Demonstrierenden" eine Glasflasche ins Gesicht geworfen worden. Wie schwer dessen Folgeschäden seien, könne man derzeit noch nicht sagen. Auf welche Erkenntnisse sich die Ermittlungen stützen, konnte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag auf Nachfrage von rbb|24 zunächst nicht beantworten. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die den mutmaßlich gezielten Angriff in der Kirchhofstraße beobachtet haben.

Nach der Räumung des "Syndikat" hatte es mehrere Proteste von linken und linksextremen Demonstranten gegeben, teils gewalttätig. Am 7. August waren gegen 21 Uhr etwa 500 Personen einem Aufruf zu einer Spontandemonstration am Richardplatz gefolgt. Im Bereich der Kirchhofstraße und des Richardplatzes wurden Feuerwehrkskörper, Steine und Flaschen auf Einsatzkräfte geworfen. Die Einsatzkräfte sprachen in der Nacht zum 8. August insgesamt sechs Platzverweise aus und nahmen 16 Personen fest, darunter 13 Männer und drei Frauen.