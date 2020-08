Ein britisch-amerikanischer Tabakhersteller hat vor dem Estrel-Hotel in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln ein 50 Meter hohes Riesenrad aufgestellt - mit dem nur Raucher über 18 Jahre mitfahren dürfen. Das "Glo Wheel", das am Donnerstag aufgebaut wurde und sich noch bis einschließlich Sonntag drehen soll, wirbt mit infektionssicheren und kostenlosen Fahrten - und verursacht reichlich Ärger bei Bürgern und Suchtexperten.

Im rbb äußerten sich Anwohner verärgert, deren Kinder nicht mit dem Riesenrad fahren dürfen. Christina Schadt von der Suchtprävention Berlin kritisierte die Aktion im rbb als unerlaubte Tabakwerbung. "Wir kennen den Zusammenhang zwischen Tabakwerbung und -konsum. Und dann ist da ein gesponsertes Riesenrad mit Musik, mit Snacks und da muss man sagen, das ist der totale Impuls mit der Botschaft: 'Bitte raucht, dann könnt ihr da mitmachen'."