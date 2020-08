Von einem Balkon in Berlin-Neukölln sind am Dienstagabend mehrere Schüsse abgegeben worden, die wohl aus einer Schreckschusspistole stammten, verletzt wurde niemand. Zeugen hatten gegen 20:20 Uhr die Polizei in den Theodor-Loos-Weg alarmiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Die Einsatzkräfte machten dort eine Wohnung in der ersten Etage als Tatort aus und forderten ein Spezialeinsatzkommando an, da zunächst unklar war, aus welcher Art von Waffe die Schüsse abgefeuert wurden.