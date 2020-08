Am Berliner Ostbahnhof in Friedrichshain ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Angriff auf Mitarbeiter der Deutsche-Bahn-Sicherheit gekommen Gegen Mitternacht seien zwei Mitarbeiter der Bahn auf einen 22-Jährigen aufmerksam geworden, der am Bahnhof randaliert habe, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei dem rbb. Als sie den Mann des Bahnhofs verweisen wollten, soll es es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.