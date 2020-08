Berliner Polizei will Corona-Regeln an Badestellen kontrollieren

"Parks, Seen, Strand- und Freibäder platzten aus allen Nähten", twitterte die Berliner Polizei am vergangenen Wochenende. Diesmal sind die Behörden gewarnt - und kündigen an, die Corona-Regeln an den privaten Anlagen zu kontrollieren.

Die Berliner Polizei will am Wochenende zusammen mit Ordnungsamtsmitarbeitern die Einhaltung der Corona-Regeln an Badeseen kontrollieren. Wie Polizeisprecher Hartmut Paeth rbb|24 am Freitag mitteilte, sollen die Kontrollen Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr stattfinden. Im Fokus stünden neben der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auch Falschparker.

Während die Berliner Bäderbetriebe bislang kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln melden, ist ungewiss, wie viele Verstöße gegen die Pandemie-Regeln Polizei und Ordnungsämter an den privaten Badestellen regiestriert haben. Allerdings war die Zahl der Badegäste am vergangenen Wochenende so groß, dass die Polizei vor überfüllten Badeseen warnte. Auf Twitter schrieb die Pressestelle: "Parks, Seen, Strand- und Freibäder platzen aus allen Nähten" und forderte Berliner bereits am frühen Samstagnachmittag auf, keine Badeausflüge mehr an den Müggelsee zu unternehmen.

Nach dem Hochbetrieb am vergangenen Wochenende sind die Behörden nun offenbar gewarnt. Reinickendorfs Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD) kündigte gegenüber rbb|24 am Freitag Verbundeinsätze des Ordnungsamtes mit der Polizei an. Die Beamten würden künftig an den Badestellen des Bezirks "mit erhöhtem Kräfteansatz" kontrollieren, insbesondere an Tagen mit starkem Andrang.

Während sich die Besucher der Strandbäder und Badestellen vergangene Woche vielerorts an dicht drängten, gab es in den Freibädern reichlich Platz auf den Liegeflächen und in den Becken. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Bäderbetriebe die Zahl der Tickets reduziert, die Kontingente waren am Donnerstag vor dem letzten Ferienwochenende bereits annähernd ausverkauft.