Einsätze in Berlin

Die Berliner Polizei braucht nach einem Notruf zunehmend länger bis zum Erscheinen am Tat- oder Unfallort. Zwischen der Annahme des Notrufs und der Ankunft am Einsatzort lagen 2019 im Durchschnitt 23:32 Minuten. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des Einzel-Abgeordneten Marcel Luthe (FDP) hervor. Zuerst hatten "B.Z." und "Tagesspiegel" über diese Antwort berichtet.

In den vergangenen Jahren waren die Zeiten nach und nach gestiegen. 2014 war der Zeitraum noch deutlich kürzer und lag bei knapp 20 Minuten. Der bisherige Durchschnittswert für 2020 betrug 22:51 Minuten. Senat und Polizei betonten, der überwiegende Teil der Einsätze sei "nichteilbedürftig", es gehe also nicht um echte Notfälle. Die Zeiten setzen sich zusammen aus dem Zeitraum zwischen der Rufannahme und der Alarmierung eines Streifenwagens, der zuletzt etwa 15 Minuten lang war. Zwischen der Alarmierung und dem Eintreffen dauerte es dann erneut in der Regel etwa acht Minuten.