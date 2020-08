Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität sind in Berlin seit 2017 aus beschlagnahmtem, illegalem Vermögen etwa 9,6 Millionen Euro in die Landeskasse geflossen. Allein in diesem Jahr wurden bereits knapp 1,2 Millionen Euro eingezogen (Stand 30. Juni), wie aus der Antwort der Senatsverwaltung für Justiz auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervorgeht. 2019 seien rund zwei Millionen Euro zusammengekommen.