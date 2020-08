Bild: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Acht Angeklagte vor Gericht - Urania wird bei Prozess um Koks-Taxis zum Gerichtssaal

21.08.20 | 07:09 Uhr

Weil es coronabedingt nicht genug große Gerichtssäle im Kriminalgericht Moabit gibt, wird ab Freitag in der Urania gegen eine mutmaßliche Drogenbande prozessiert. Unter den acht Angeklagten ist ein Intensivtäter, der in Untersuchungshaft sitzt. Von Ulf Morling

Unter großem Polizeiaufgebot wird ab Freitag gegen acht Angeklagte unter anderem wegen bandenmäßigen Drogenhandels in der Berliner Urania verhandelt. Zwischen Juli und November 2019 sollen die Angeklagten per Telefon Drogenbestellungen entgegengenommen und 301 Lieferfahrten zu ihren Berliner Konsumenten unternommen haben. Einer der Angeklagten, ein "erwachsener Intensivtäter", wie der 30-jährige Ali C. in Justizkreisen bezeichnet wird, sitzt in Untersuchungshaft. Er gilt als einer der beiden Köpfe der mutmaßlichen Drogenbande. Vor allem wegen ihm muss der Prozess in der Bildungseinrichtung für Erwachsene besonders geschützt werden.



"Straff organisierte Bande"

92 Tage sollen die Angeklagten Kokain frei Haus an Konsumenten geliefert haben. Das halbe Gramm Koks kostete 40 Euro. Per Telefon konnten die Drogensüchtigen ihren Stoff ordern, die Bestellungen wurden von den Angeklagten jeweils aufgenommen und 375 Portionen per Lieferservice an den Mann oder die Frau gebracht, so die Ermittler. Insgesamt 15.000 Euro soll die laut Ermittlern "straff organisierte Bande" verdient haben. Zentrale des Kokain-Lieferservice soll eine Bar in Hellersdorf gewesen sein. Der 39-jährige Mohamed V. soll von dort aus die Geschäfte der Bande geleitet haben. Ali C. hat ihn dabei unterstützt, ermittelte die Staatsanwaltschaft. Beide sollen das Rauschgift beschafft und den Lieferservice koordiniert haben. Die sechs Mitangeklagten gelten für die Ermittler als nachgeordnete Bandenmitglieder. So habe der 19-jährige Mohamed B. die telefonischen Bestellungen der Kunden aufgenommen und sei 180 Mal direkt an der Auslieferung des Kokains beteiligt gewesen, wobei er etwa in der Hälfte der Lieferfahrten selbst am Steuer gesessen haben soll - obwohl er keinen Führerschein besaß.

Die angeklagten Abdalah, Martin, Florian und Stanislaw (20 bis 31 Jahre alt) sollen Kurierfahrer gewesen sein. Deshalb wird ihnen unter anderem Beihilfe zum bandenmäßigen Drogenhandel vorgeworfen. Der achte Angeklagte, der 27-jährige Marc S., soll den Keller seiner Neuköllner Wohnung als Lager für die Drogen zur Verfügung gestellt haben und damit die mutmaßliche Bande unterstützt haben. Quasi mit Beginn ihrer "Geschäftstätigkeit" als Kokain-Lieferservice war bereits verdeckt und intensiv gegen ihn ermittelt worden. Einen Tag nach der letzten angeklagten Tathandlung waren am frühen Morgen des 13. November letzten Jahres 17 Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin und Brandenburg vollstreckt worden: 170 Beamte durchsuchten in Begleitung von Rauschgift- und Sprengstoffspürhunden unte anderem Wohnungen, Autos, Gewerbeobjekte und eine Laube in Neukölln, Hellersdorf, Wedding, Weißensee und fünf weiteren Orten, darunter auch bei Ahrensfelde und Mahlow. Tipps kamen zuvor vor allem durch Telefonüberwachungen der Angeklagten, von denen sieben nach ihrer Festnahme unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden waren.

Berlins Strafgerichte haben seit Jahren Raumnot

Der Prozess gegen die acht Angeklagten muss in der Urania verhandelt werden, weil es viel zu wenige Hochsicherheitssäle für die Berliner Justiz gibt. Selbst das höchste Berliner Gericht, das Kammergericht, muss für Prozesse gegen mutmaßliche Terroristen immer wieder aus Sicherheitsgründen ins Kriminalgericht Moabit ausweichen, obwohl auch im Kammergericht in Schöneberg ein Hochsicherheitssaal vorhanden ist. Die durch das Kammergericht im Kriminalgericht besetzten Säle fehlen dann wieder den Richterkollegen des Landgerichts, die wegen der Raumnot bisweilen in Schichten arbeiten müssen. Deshalb wurde schon vor Jahren von der Senatsverwaltung für Justiz der Bau neuer Gerichtssäle in Moabit geplant. Wo also gegen acht Angeklagte verhandeln, die mit ihren 17 Verteidigern, fünf Richtern, Protokollführerin, Staatsanwaltschaft und Wachtmeistern in Corona-Zeiten in einen Saal passen müssen? Monate der Vorbereitung waren dem jetzt beginnenden Prozess vorausgegangen. Die Führung des Kriminalgerichts hatte mit ihren Sicherheitsbeauftragten lange gesucht, hatten auch die Urania besichtigt und ein Wirtschaftprozess war bereits als Testballon in der Einrichtung für populärwissenschaftliche Vorträge und Kinoveranstaltungen durchgeführt worden. Allerdings hatte es sich in dem ersten Strafprozess in der Urania weder um eine Bande noch um ein Verfahren mit in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten gehandelt. Trotzdem soll der nun von der Urania angemietete Saal geeignet sein. "Deshalb hat das Landgericht Berlin in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, dem Präsidenten des Kammergerichts sowie der Urania e.V. den Saal Edison für die Hauptverhandlung reserviert", heißt es in einer Erklärung der Justizpressestelle.

Mehrere Polizeihundertschaften im Einsatz

Der in der zweiten Etage der Erwachsenenbildungseinrichtung gelegene Saal bot vor der Pandemie Platz für 200 Menschen. In Corona-Zeiten werden es bei dem Strafprozess deutlich weniger sein: zu den etwa 40 Verfahrensbeteiligten und Gerichtswachtmeistern ab Prozessbeginn kommt die gesetzlich vorgeschriebene Öffentlichkeit, zu der auch die gerade einmal acht Journalisten gehören werden, die für den Prozess zugelassen wurden. Der Personalaufwand im beginnenden Prozess ist in der Urania darüberhinaus um ein Vielfaches höher als im Kriminalgericht: So sollen mehrere Polizeihundertschaften die Urania und die darin gegen die mutmaßliche Drogenbande stattfindende Gerichtsverhandlung absichern. An 30 Prozesstagen soll gegen die acht Angeklagten bis Ende Ferbruar 2021 verhandelt werden. Zu den enormen Kosten eines solchen Mammutverfahrens kommt ein beträchtlicher finanzieller Mehraufwand für die polizeiliche Absicherung und die Fahrbereitschaft hinzu, die das inhaftierte mutmaßliche Bandenmitglied an jedem Prozesstag von der Untersuchungshaftanstalt Moabit zur Urania befördern muss. Ein entsprechender Gerichtssaal im Kriminalgericht würde Personal und Sicherheitsaufwand erheblich reduzieren, die Richter entlasten und wäre damit ökonomischer und deutlich preiswerter für die Steuerzahler. Allerdings sind die Vorhaben zum Neubau von Gerichtssälen in Moabit inzwischen auf die Errichtung eines einzigen neuen temporären Gerichtssaales geschrumpft, dessen Inbetriebnahme laut einer Justizsprecherin noch für dieses Jahr vorgesehen sei und dessen Betriebsgenehmigung für zehn Jahre bestehen soll. Der nächste Prozess um einen Kokain-Lieferservice, der einen großen und sicheren Saal braucht, wirft bereits seine Schatten voraus: Demnächst wird in einem weitaus spektakuläreren Verfahren gegen sechs Angeklagte verhandelt, die aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft der Clankriminalität zugerechnet werden. Die im Januar 2020 Festgenommenen sollen mit 850 Kunden täglich mindestens 500 Euro umgesetzt haben. Wo dieser Prozess mit der nötigen Sicherheit stattfinden soll, ist - noch - unbekannt.

