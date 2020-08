Der Hochsicherheitssaal 500 und Corona werden den Prozess überschatten, der am 17. August im Berliner Landgericht seinen Auftakt hat. 24 Prozesstage sind derzeit bis Ende November vorgesehen, um neben Bushido und dessen Frau Anna-Maria wahrscheinlich viele mehr oder weniger bekannte Rapper als Zeugen zu hören. Alle werden laut Ermittlern über den Umgang in Deutschlands Rapperszene Aussagekräftiges berichten, was allenfalls nur vereinzelt Fans begeistern wird: es geht um Neid, Missgunst, Lüge und Gewalt.

"Sprachgesangskünstler" wird Bushido in der 100-seitigen Anklageschrift von der Berliner Staatsanwaltschaft genannt. Nachdem der Rapper im Herbst 2017 seine geschäftliche Trennung von Arafat Abou-Chaker bekannt gegeben und persönlich von ihm Abstand genommen habe, sei es teilweise hoch gefährlich für Bushido geworden, so die Staatsanwaltschaft. 2010 soll der Rapper noch seinem "besten Freund" Arafat eine Generalvollmacht über Besitz und Vermögen erteilt haben, hatte der "Stern" 2013 vermeldet. Einiges an gemeinsamem Vermögen hatte sich in den Jahren angesammelt: So hatten zwei der angeklagten Abou-Chaker-Brüder gemeinsam mit Bushido ein 17.000 Quadratmeter großes Anwesen mit drei Häusern in Kleinmachnow in Berlin beziehen wollen (Bushido sollte ursprünglich die mittlere Villa bewohnen, zog aber niemals ein).

Laut Staatsanwaltschaft drängte nach der Trennung Bushidos von seinem Freund und Partner jetzt Arafat Abou-Chaker auf seinen Anteil am gemeinsamen Immobilienvermögen und weiteren Einnahmen von allem, was Bushido oder die Rapper, die bei ihm unter Vertrag standen, produzierten. Weil es keine Einigung gab, sei Bushido im Dezember 2017 und Januar 2018 schließlich in das gemeinsame Label "Ersguterjunge" in Treptow bestellt worden, wo der Rapper beim ersten angeklagten Treffen auf Arafat und Nasser Abou-Chaker getroffen sein soll. Bushidos Geschäftspartner Arafat soll die Tür abgeschlossen haben. Der Rapper wurde laut Ermittlern beschimpft und bedroht.