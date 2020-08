Die Berliner Polizei hat den Führerschein eines 22-Jährigen beschlagnahmt, der in der Nacht zu Dienstag betrunken und mit 130 km/h durch Berlin-Tempelhof gerast war.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte eine Gruppe Beamte in Zivil gegen 2 Uhr in der Manteuffelstraße einen Mercedes, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Attilaplatz fuhr und dann in der Rathausstraße unterwegs war.