Die Berliner Mordkommission ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts an der Rummelsburger Bucht. Dort war am Mittwoch der Leichnam eines 15-jährigen Mädchens aufgefunden worden. Ein 41-Jähriger stellte sich der Polizei und wurde festgenommen.

Bei der am Mittwochnachmittag in Berlin-Rummelsburg gefundenen Toten handelt es sich um ein 15-jähriges Mädchen.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Leiche auf einem Brachgelände an der Rummelsburger Bucht entdeckt. Zuvor habe sich ein 41-Jähriger in Begleitung seines Rechtsanwalts auf einem Polizeiabschnitt als Tatverdächtiger gestellt. Der Mann sei festgenommen worden.

Zu den genauen Todesumständen ermitteln nun eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft.