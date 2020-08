Die erste Stempelstation des Jakobswegs in Berlin ist am Montag eröffnet worden. Künftig können Pilger an der Königin-Luise-Gedächtniskirche im Stadtteil Schöneberg sich selbst einen Stempel in den Pilgerpass drücken.

Die neue Stempelstation liegt nahe einer alten Jakobsweg-Route, die mitten durch Berlin verläuft. Von Stettin aus führt sie unter anderem am Brandenburger Tor vorbei quer durch Europa. Im Juni war in Tempelhof-Schöneberg bereits ein Wegweiser eingeweit worden. Von dort aus sind es noch 2.963 Kilometer nach Santiago de Compostela in Spanien, wo sich der Legende zufolge das Grab des Apostels Jakobus befinden soll.

Seit dem Mittelalter überzieht ein ganzes Wegenetz aus oft alten römischen Handelsstraßen Europa. Allein in Deutschland gibt es rund 30 Strecken, die zum Jakobsweg gehören. Hunderttausende Menschen aus der ganzen Welt pilgern jedes Jahr auf den Jakobswegen – als Klassiker zählt der Camino Francés in Nordspanien. Im Pilgerbüro am Zielort, der Kathedrale von Santiago de Compostela in Nordspanien, wurde 2019 mit 347.578 Pilgern aus 190 Nationen ein neuer Rekord registriert.