Einen Tag nach dem Überfall auf zwei Commerzbank-Filialen in der Berliner Innenstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 39-jährige Mann sei am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in seiner Wohnung in Schöneberg von einem Spezialeinsatzkommando festgemommen worden, teilte die Polizei mit. Hinweise aus der Bevölkerung hätten zu dem Gesuchten geführt.