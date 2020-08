Der Beschuldigte, der am vergangenen Dienstag zwei Bankfilialen in Berlin überfallen haben soll, wurde in die geschlossene Psychiatrie des Maßregelvollzugs überstellt. Das teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstagabend via Twitter mit [twitter.com]. Eine erste Begutachtung des Mannes habe ergeben, dass eine Schuldunfähigkeit wegen einer psychischen Erkrankung nicht auszuschließen sei. Näher äußerte sich die Staatsanwaltschaft zur möglichen Erkrankung des Beschuldigten nicht.

Der 39-Jährige wurde am Mittwochmorgen von einem Spezialeinsatzkommando in seiner Wohnung in Schöneberg festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei sei sich sehr sicher, dass es sich um den gesuchten Mann aus den Überwachungsvideos der Banken handele, sagte eine Polizeisprecherin.

Er wird beschuldigt, zwei Commerzbank-Filialen in der Hauptstraße/Ecke Akazienstraße und am Kurfürstendamm/Ecke Rankestraße innerhalb nicht einmal einer Stunde überfallen zu haben. Beim ersten Überfall machte er Beute in unbekannter Höhe, beim zweiten floh er ohne Beute. Beide Male bedrohte er Bankmitarbeiter mit einem Messer. Überwachungsbilder zeigten den Täter gut erkennbar mit einem Mund-Nasen-Schutz, Rucksack und in Flipflops. Er war mit einem Fahrrad geflüchtet. Der 39-jährige Beschuldigte dürfte nun wegen Raubes und versuchten schweren Raubes angeklagt werden. Eine vorläufige Unterbringung in der Psychiatrie schließt ein Gerichtsverfahren nicht aus.