Ein 77 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Spandau bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Er erlag wenige Stunden nach dem Vorfall seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Freitag mit.



Demnach hatte eine ebenfalls 77-jährige Autofahrerin den Mann am Donnerstagmorgen mit ihrem Fahrzeug erfasst. Sie sei zunächst gegen 8.30 Uhr auf der Straße Am Juliusturm, aus Richtung Falkenseer Platz kommend, auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Carl-Schurz-Straße habe sie mit ihrem Mercedes den gleichaltrigen Fußgänger erfasst, der zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte.

Laut Polizei starb der Mann am Donnerstagnachmnittag. Zwei Zeugen, die den Unfall gesehen hätten, wurden von einem Seelsorger betreut. Ein weiterer Zeuge wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Es wird weiter zu dem Vorfall ermittelt.