Auf der Berliner Stadtautobahn haben sich am Dienstagabend mindestens drei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Die Autobahn ist voll gesperrt. Ein Autofahrer wurde festgenommen, er soll mehrere Fahrzeuge gerammt haben.

Auf der Berliner Stadtautobahn haben sich am Abend mindestens drei schwere Unfälle ereignet. Die Autobahn wurde von Dreieck Neukölln bis Tempelhofer Damm in beiden Richtungen voll gesperrt.

Es gab mindestens drei Verletzte, einer davon schwer. Wie die Polizei per Twitter mitteilte, war ein Autofahrer in Höhe Kreuz Schöneberg in mehrere Unfälle verwickelt.

Er soll Autos, Motorräder und einen Rollerfahrer gerammt haben. Nachdem sein Auto stand, behauptete er, dass sich darin ein gefährlicher Gegenstand befindet. Der Mann wurde festgenommen. Spezialisten vom LKA sind im Einsatz. Nach Informationen der "B.Z." wurde Munition gefunden.



Die Sperrungen werden bis spät in die Nacht andauern. Die Feuerwehr rief dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren.