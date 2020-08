In der Nacht auf Montag ist es in Berlin-Tempelhof zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Unter der Unterführung neben dem S-Bahnhof Attilastraße wurde der Schaden nach rbb-Informationen an einer Frischwasserleitung festgestellt. Durch den Wasserdruck wurde die Fahrbahn um mehrere Zentimeter angehoben.



Zwischen Steglitzer Damm und Ringstraße ist die Attilastraße für den Verkehr bis auf weiteres voll gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale am Montagmorgen auf Twitter mitteilte.