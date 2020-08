Mensch ertrinkt in Teufelssee im Grunewald

Im Teufelssee im Berliner Grunewald ist am Samstagmorgen ein Mensch ertrunken. Taucher konnten die Person bergen, eine Wiederbelebung hatte aber keinen Erfolg, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 24 Kräften vor Ort, darunter vier Taucher. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. In Berlin und Brandenburg sind damit in diesem Jahr mindestens 18 Menschen in Badegewässern ertrunken.