Eine Autofahrerin hat in Berlin-Plänterwald mit ihren Kindern im Wagen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und dabei sich selbst und einen Fahrradfahrer schwer verletzt. Die 31-Jährige kam am Donnerstagnachmittag in der Kiefholzstraße (Richtung Elsenstraße) rechts von der Fahrbahn ab und streifte den 35-jährigen Radfahrer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dieser sei gestürzt und habe sich dadurch schwer an Kopf und Rumpf verletzt.

Der Darstellung der Polizei zufolge streifte die Fahrerin mit ihrem Auto anschließend zwei geparkte Pkw und überschlug sich. Die Frau, ihre zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren sowie der Radfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo aber nur die Erwachsenen stationär aufgenommen wurden.