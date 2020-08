Obwohl es wegen der Corona-Pandemie weniger Straßenverkehr und weniger Unfälle gibt, ist die Zahl der Verkehrstoten in Berlin weiter deutlich gestiegen. Nach zwei tödlichen Fahrradunfällen am Montag zählt die Polizei in diesem Jahr bislang 38 Menschen, die auf den Straßen starben, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Im gesamten Vorjahr waren es 40.

Wer jeweils Schuld an den Unfällen war, wird jetzt von der Polizei ermittelt. Nach den jährlichen Unfallstatistiken der Polizei sind Radfahrer etwa zur Hälfte Schuld oder Mitschuld an den Unfällen, an denen sie beteiligt sind. Weil sie weitgehend ungeschützt sind, erleiden sie allerdings viel eher und viel schwerere Verletzungen als Autofahrer.

Die beiden Radfahrerinnen kamen in Spandau ums Leben . Bei dem ersten Unfall stieß am Vormittag der Fahrer eines Transporters in Wilhelmstadt mit einer Frau zusammen. Die lebensgefährlich verletzte Frau, deren Identität zunächst nicht geklärt war, starb im Krankenhaus. Bei dem zweiten Unfall starb eine ältere Frau. Sie wurde von einer Autofahrerin nahe dem S-Bahnhof Spandau angefahren. Die Seniorin erlitt schwerste innere Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Der Radfahrer-Verband ADFC kündigte zwei Mahnwachen am Mittwochnachmittag an der Möckernstraße in Kreuzberg (15.30 Uhr) und am Unfallort in Spandau (17.30 Uhr) an.

Die Polizei empfahl als eine Maßnahme gegen bestimmte Unfälle über Twitter: "Ein kleiner Griff, der Schlimmes verhindern kann: Wenn Sie im Fahrzeug am Straßenrad die Fahrertür öffnen, nutzen Sie dazu die rechte Hand - somit schauen Sie ganz automatisch, ob ein Radfahrer kommt."

Von den 38 tödlich verunglückten Menschen waren 14 Fußgänger, 13 Radfahrer, 7 Motorrad- oder Rollerfahrer und 2 Autoinsassen. Dazu kamen 2 sonstige Verkehrsteilnehmer. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in Berlin ging durch die Corona-Pandemie stark zurück. Es gab auch deutlich weniger verletzte Menschen. Zahlen liegen bisher beim Amt für Statistik nur bis Mai vor. Demnach ereigneten sich knapp 48.900 Unfälle, 18 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019 (knapp 60.000). Knapp 5.200 Menschen wurden leicht oder schwer verletzt. Im Jahr davor waren es fast 6.500.

