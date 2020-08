Die Berliner Polizei hat am Freitag weitere Details zum Tathergang beim versuchten Banküberfall am Bundesplatz bekanntgegeben und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Fluchtauto nach versuchtem Banküberfall in Berlin entdeckt

Ausgebrannter Audi in Neukölln

Auch zum im Hinterhof der Wilmersdorfer Volksbankfiliale abgebrannten Fahrzeug machte die Polizei erstmals konkrete Angaben. Demnach nutzten die Täter einen VW-T5-Pritschenwagen, auf dessen Ladefläche eine Stahlkonstruktion zum Rammen montiert war. Damit sollte sich gewaltsam Zugang zu der Bankfiliale verschafft werden.

Nach der Tat flüchteten die Männer laut Polizei über den Hof des Tatobjekts und die dahinterliegende Böschung auf die Berliner Stadtautobahn A100. Auf der dortigen Nothaltebucht zwischen der Auffahrt Innsbrucker Platz und der Abfahrt Detmolder Straße wartete ein fünfter Täter mit einem Fluchtwagen. Mit dem schwarzen Audi S6 Avant flüchteten die Täter in nördlicher Richtung. Der Audi wurde in der Nacht auf Mittwoch brennend im Breitunger Weg in Britz festgestellt.