Bild: imago images

Polizei bestätigt Einsatz - Überfall auf Geldtransporter in Wilmersdorf

04.08.20 | 11:19 Uhr

Nur wenige Tage nach dem vereitelten Raubüberfall in einer Bankfiliale am Hermannplatz meldet die Polizei einen weiteren Fall: In Wilmersdorf kam es am Bundesplatz am Dienstagvormittag zu einer ähnlichen Tat - dabei fielen offenbar auch Schüsse.



In Berlin ist erneut ein Geldtransporter überfallen worden. Die Berliner Polizei bestätigte rbb|24 einen entsprechenden Vorfall am Bundesplatz Ecke Detmolder Straße in Wilmersdorf.



Nach rbb-Informationen sollen dort auch Schüsse gefallen sein, mindestens eine Person wurde bei dem Überfall offenbar verletzt. Drei maskierte Täter sind auf der Flucht. Ob sie etwas erbeuten konnten, ist noch unklar.



Zudem brennt offenbar der Geldtransporter. Die Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften vor Ort, wie sie auf Twitter mitteilte. Die Feuerwehr selbst spricht von einem Fahrzeug, das im Innenhof eines Gebäudes in der Detmolder Straße stehe. Ein Mensch sei bei dem Vorfall verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Polizisten, die bereits vor Ort gewesen seien, hätten den Brand gelöscht. Nun liefen noch Nachlöscharbeiten. Die Detmolder Straße ist in dem Bereich komplett gesperrt.



Tat erinnert an Raubüberfall im Juni

Mitte Juni war es ebenfalls am Bundesplatz Ecke Detmolder Straße zu einem Überfall auf einen Geldtransporter gekommen. Nach einem Bericht der Zeitungen "B.Z." und "Bild" sollen dabei die Täter eine halbe Million Euro erbeutet haben. Vier Vermummte hätten sich morgens gegen 9:35 Uhr hinter einem Wagen vor einer Volksbank-Filiale versteckt und dann den Geldboten angegriffen, als dieser die Bank verließ, so der Bericht. Anschließend seien sie in zwei bereitstehenden Autos geflüchtet.

Ähnlicher Vorfall am Hermannplatz

Erst am vergangenen Freitag war ein Raubüberfall in einer Bankfiliale im Gebäude von Karstadt am Berliner Hermannplatz vereitelt worden. Dabei setzten die Räuber auch Reizgas ein, mehrere Menschen wurden verletzt. In der Bankfiliale sollte laut Polizei gerade ein Geldautomat aufgefüllt werden. Ein Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens wehrte sich allerdings erfolgreich gegen die Räuber, so dass sie Reißaus nahmen.



Die Polizei hatte das ganze Gebäude abgesperrt, weil die Lage zur Tatzeit unübersichtlich war und Zeugen widersprüchliche Aussagen tätigten. Das Kaufhaus blieb einen Tag lang geschlossen. Die vier Täter befinden sich nach wie vor auf der Flucht.



Sendung: Inforadio, 04.08.2020, 10:40 Uhr