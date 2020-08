Berlin erlebt den dritten zu trockenen Sommer in Folge und die Straßenbäume haben Durst. Gegossen werden sollen sie von Anwohnern. Um diese zu unterstützen, verteilt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Gießsäcke. Damit sollen die Bäume kontinuierlich gewässert werden.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit in Berlin bietet der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg seinen Anwohnern diesen Sommer erstmalig Bewässerungssäcke zur Leihgabe an. "Die Idee kam von den Berlinern selbst, die teils diese Art der Baumbewässerung in anderen Städten gesehen und uns darauf angesprochen haben, weil sie Lust hatten, sich zu engagieren", sagt Sara Lühmann, Pressesprecherin des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg. Inzwischen stehen 1.000 Säcke zur Verfügung, die von Anwohnern dankend angenommen würden.

"Vor allem die brauchen dringend die Bewässerung, weil sie noch keine tiefen Wurzeln wie ältere Straßenbäume ausgebildet haben. Damit erreichen sie das tief liegende Wasser in der Erde nicht", erklärt die Sprecherin. Aber auch größere Bäume könnten mit dem System bewässert werden: Die Reißverschlüsse mehrerer Säcke könnten zu einem größeren verbunden werden.

Das Prinzip der Bewässerungssäcke ist einfach: Das wasserdichte Material wird um einen Baumstamm gelegt und mit einem Reißverschluss verschlossen. Kaum sichtbare, kleine Löcher an der Unterseite geben über etwa neun Stunden das Wasser an den durstigen Baum ab. Damit würde das tägliche Gießen wegfallen, zweimal die Woche reicht eine Bewässerung mit den Säcken aus, die 75 Liter fassen und um den Stamm eines Jungbaums passen.

Interessierte können die Bewässerungssäcke gratis abholen, zum Beispiel bei den Parkläufern im Görlitzer Park, mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr, freitags zwischen 16 und 18 Uhr. Bei den Stadtnatur-Rangern im Umwelt- und Kulturzentrum "Nirgendwo" am Wriezener Park sowie am Naturerfahrungsraum Robinienwäldchen an der Halleschen Straße/Möckernstraße gegenüber vom Tempodrom gibt es zusätzlich zur Leihgabe der Bewässerungssäcke noch Sprechstunden und Beratungen.

Für die Gratissäcke ist kein Pfand nötig, nur eine Nutzungsvereinbarung muss unterschrieben werden. Zurückgegeben werden müssen die Säcke Ende der Bewässerungssaison im Oktober. Zusätzlich zu den Bewässerungssäcken bietet der Bezirk weitere Hilfsmittel an, wie Handhaken, Eimer und Bewässerungsrohre. Die Rohre können an kleine Gullideckel in den Straßen mit dem Grundwasser verbunden werden, für sie verlangt der Bezirk einen Pfand von 250 Euro.