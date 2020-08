Invasive Art in Berliner Parkanlagen

Ein Riss im Beton reicht, um einen Keimling zu beherbergen: Der Götterbaum ist genügsam, widerstandsfähig und in Berlin allgegenwärtig. In Parkanlagen wird er oftmals mit Hingabe bekämpft. Dabei ist er in der Zukunft womöglich unvermeidlich. Von Oliver Noffke