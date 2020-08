privat Audio: Fritz | 27.07.2020 | Jule Kaden | Bild: privat

Stammzellspende bei Leukämie - Wenn sich plötzlich der genetische Zwilling meldet

04.08.20 | 06:53 Uhr

Nicht nur Blutspenden sind durch Corona zurückgegangen, auch die Datenbank für potenzielle Knochenmark- und Stammzellspender hat ein Problem. Jule Kaden hat Flo begleitet. Vor Jahren hatte er sich registriert - dann kam der Anruf.

"Gestern Abend hatte ich gar keinen Bock mehr, weil die Schmerzen mich genervt haben", sagt Flo am Morgen seiner Stammzellspende in einer Sprachnachricht. Wenige Stunden später ist sein Gemüt wieder im Normalzustand – stets freundlich, gut gelaunt und sehr bedacht, wenn er erzählt. Ein reflektierter, dreißigjähriger, bodenständiger Typ aus Berlin ist Flo: die dunklen Haare kurz, in den Ohren Tunnels und immer ein sympathisches Lächeln. Wenn er nicht gerade – quasi – einem Menschen bestmöglich das Leben rettet, bouldert, reist und liest er gern.

Info Registrierung Die DKMS schickt Spendewilligen Stäbchen und Röhrchen zu, um einen Abstrich der Schleimhaut im Mund zu machen. Wenige Wochen nach Einsendung und damit Registrierung gibt es die Spenderkarte per Post zurück. Anders als bei der Blutspende, dürfen auch homosexuelle Menschen Stammzellen spenden. Das war nicht immer so. Seit 2014 ist das möglich.

Periphere Stammzellspende In etwa 80 Prozent der Fälle werden die Stammzellen der Blutbahn entnommen – also wie bei Blut- oder Plasmaspende. Dazu muss vorher ein Medikament gespritzt werden. Eine Operation ist nicht nötig.

Knochenmarkspende Dem Spender wird unter Vollnarkose aus dem Beckenkamm etwa ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch gezogen. Diese Methode ist sehr aufwändig. Für die Entnahme bleibt der Spender zwei bis dreiTage im Krankenhaus.

8.000 statt 25.000 Neuregistrierungen

Durch die Corona-Pandemie ist deutschlandweit die Zahl der Neuregistrierungen potentieller Knochenmark- und Stammzellspender von 25.000 im Monat auf 8.000 zurückgegangen. Dabei kann damit weltweit Menschen, die Blutkrebs haben, das Leben gerettet werden. An Blutkrebs zu erkranken ist gar nicht so selten: In Deutschland bekommt alle 15 Minuten ein Mensch diese Diagnose.

Flo hat sich vor etwa sechs Jahren registrieren lassen. Durch Social Media ist er auf das Thema Stammzell- und Knochenmarkspende aufmerksam geworden. Ende 2019 kriegt er fast zeitgleich via Anruf, SMS und Brief die Benachrichtigung, dass er der möglicherweise lebensrettende genetische Zwilling für einen Leukämie-Erkrankten ist.

Bis zum Zwillings-Match kann es ein paar Jahre dauern

Am besten heute registrieren, sagt die DKMS. Je früher man sich registriere, desto länger könne man helfen, denn nur fünf Prozent der potenziellen Stammzellspender matchen innerhalb der ersten zehn Jahre nach Registrierung mit einem erkrankten, genetischen Zwilling. "Für junge Spender beträgt die Wahrscheinlichkeit etwa ein Prozent innerhalb des ersten Jahres nach der Typisierung."

In den meisten Fällen geht es ohne OP

Bei der Benachrichtigung wurde Flo direkt nochmal gefragt, ob er immer noch spenden wolle: "Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Klar habe ich zugestimmt." Für ihn stand das außer Frage. "Die größte Neuigkeit für mich war, dass man einem Leukämiepatienten auch übers Blut helfen kann und nicht nur dieses fiese über den Rücken." Als er es dann erfuhr, waren dennoch beide Methoden für ihn okay: periphere Stammzellentnahme oder Knochenmarkspende. Die periphere Stammzellspende ist in über 80 Prozent der Fälle möglich. Das heißt, es ist keine Operation über den Rücken beziehungsweise Beckenkamm notwendig, sondern die Stammzellen werden aus dem Blut gezogen - wie bei Flo.

Rückenschmerzen sind normal

Vor der Spende als solcher hatte Flo überhaupt keine Angst, denn er spendet seit Jahren schon Blut und Plasma. Nicht ganz geheuer war ihm jedoch die Vorbereitung für seine periphere Stammzellspende. Damit die funktioniert, musste sich Flo einige Tage vorher zweimal täglich selbst ein Medikament spritzen. "Bei der ersten Spritze, die ich mir selbst geben musste, habe ich auch ein bisschen gezittert", sagt er und lacht dabei. Durch das Medikament wird die Produktion von Stammzellen im Knochenmark und deren Ausschwemmung ins Blut angekurbelt. Flo bekam nach zwei Tagen heftige Rückenschmerzen, die dann mal Richtung Herz wanderten, oder auch stark in die Waden gezogen sind. Das sei aber normal und sogar gut, denn es zeige, dass genügend Stammzellen vorhanden seien, sagt er. Dennoch: "Ich hatte so gar keinen Bock mehr am letzten Abend. Das war meine schlimmste Nacht mit den bisher schlimmsten Nächten", erzählt Flo.

Wie eine etwas längere Plasmaspende

Den Spendentag selbst fand Flo dann "total entspannt". Die periphere Stammzellentnahme ist vom Prinzip her eine bis zu dreistündige, also etwas längere, Plasmaspende. Aus dem einen Arm geht das Blut raus, die Stammzellen werden rausgefiltert und in den anderen Arm läuft das Blut zurück. Während der Spende habe Flo schon häufiger darüber nachgedacht, wem er wohl spende und damit womöglich das Leben rette: "Gerade wenn es ein kleines Kind ist, oder eine junge Person, die noch viel davon hat, ist das ganz schön emotional." Am Ende resümiert Flo: "Auch wenn ich die Schmerzen durch das Medikament kurzzeitig richtig zum Kotzen fand, würde ich jederzeit wieder spenden." Zum einen hören die Schmerzen mit der Stammzellentnahme auf, zum anderen bleiben keine Nebenwirkungen. Für ihn ist sowieso das Wichtigste: "Wie easy kann Leben retten sein? Der kurzzeitige Schmerz ist doch nichts gegen das, was Blutkrebskranke erleiden müssen."

In zwei Jahren könnte er seinen "Zwilling" kennenlernen

Für die nächsten zwei Jahre ist Flo für eventuelle weitere Spenden für seinen Patienten reserviert. Wenige Tage nach der Spende erfuhr er sogar, an wen seine Zellen gingen: An eine Frau aus Kanada. Mehr dürfen Erkrankte und Spender erst einmal nicht voneinander erfahren. In zwei Jahren dürften sie – wenn beide das wollen – miteinander Kontakt aufnehmen. Das ist jedoch von Land zu Land verschieden. Flo hätte auf jeden Fall Lust: "Das ist schon ziemlich spannend. Ich glaube, wenn derjenige weinen würde, weine ich auch."

