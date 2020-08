Feuerwehr löscht Kinderwagen in Treppenhaus

Im Berliner Stadtteil Moabit musste die Feuerwehr am Samstagabend einen Brand in einem Treppenhaus löschen. Das Feuer ging von einem Kinderwagen aus, der im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Huttenstraße abgestellt war - und konnte schnell gelöscht werden.

Da das Treppenhaus stark verraucht war, mussten die Rettungskräfte mindesten sechs Menschen in Sicherheit bringen. Drei von ihnen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ob es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handelt, untersucht jetzt die Polizei.