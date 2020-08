In Berlin-Rudow ist am Sonntag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Polizei löschte das Feuer, das in einem Dachstuhl in der Straße Am Espenpfuhl ausgebrochen war. Erschwert wurden die Arbeiten dadurch, dass das Haus hinter einem anderen Einfamilienhaus auf einem so genannten Hammergrundstück liegt, wie ein Feuerwehrsprecher rbb|24 mitteilte. Der starke Rauch war weithin sichtbar.

Wegen der großen Hitzeentwicklung lösten sich mehrere Löschtrupps der Feuerwehr ab. Insgeamt waren 110 Rettungskräfte im Einsatz. Menschen sind nicht in Gefahr, von den Bewohnern war niemand im Haus, als das Feuer ausbrach, wie der Sprecher sagte.

Der ausgebaute Dachstuhl brannte auf seiner ganzen Ausdehnung von 120 Quadratmetern. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an. Die Ursache des Brandes ist bisher nicht bekannt.