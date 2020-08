Im U-Bahnhof Möckernbrücke in Berlin-Kreuzberg hat es am Samstag einen Schwelbrand gegeben. Das Feuer brach am frühen Abend in einem Sicherungskasten mit Kabelverbindungen auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie 7 aus. Die Ursache wird derzeit ermittelt.

Die Feuerwehr rückte mit Sonderfahrzeugen und 110 Einsatzkräften an und löschte den Brand. Wegen der Rauchentwicklung wurde der Bahnhof anschließend mehrere Stunden lang gelüftet.

Der U-Bahnbetrieb war nicht unterbrochen, es wurde auch niemand verletzt.