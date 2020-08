Nach einem schweren Unfall mit zwei Toten in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung gegen einen Autofahrer aus dem Norden Brandenburgs.



Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, war der 28-jährige Autofahrer aus dem Kreis Barnim in der Nacht auf der Autobahn 20 bei Wismar mit hoher Geschwindigkeit auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren. Dabei starben der 45-jährige Fahrer und seine 19-jährige Mitfahrerin, beide aus Vorpommern. Ein weiterer 19-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt.