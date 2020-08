Am Hitzewochenende könnte es an den Badeseen in der Region großen Andrang geben: Temperaturen von bis zu 35 Grad hatten Meteorologen für das letzte Wochenende der Sommerferien vorhergesagt - hinzu kommt, dass viele Berliner sich nicht in den Freibädern abkühlen können. Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Bäder in der Hauptstadt nur eine begrenzte Zahl an Tickets verkaufen, selbst der Zutritt zu den Schwimmbecken ist beschränkt, weil auf Liegeflächen und in den Becken ein Mindestabstand von 1,5 Metern gilt.

Am Großen Müllroser See war es am Freitag noch ruhig. "Noch hält es sich in Grenzen, wir haben den Strand hier im Freibad Großer Müllroser See ein Drittel bis zur Hälfte gefüllt", sagte Gerd Rademacher, Fachleiter und Bootsführer von der Wasserwacht Müllrose, dem rbb. "Jetzt haben wir hier 200 Badegäste. Ich denke, es wird in den nächsten beiden Tagen noch etwas voller, denn das Wasser wird sich ja auch entsprechend der Temperaturen schneller warm, und dann werden wir hier das Vierfache an Personen haben."