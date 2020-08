Bei zwei Verkehrsunfällen auf Brandenburger Straßen sind am Mittwoch zwei Männer gestorben. Ein 35 Jahre alter Autofahrer geriet auf der Bundesstraße 188 nahe Rathenow-Steckelsdorf (Havelland) in den Gegenverkehr und starb. Wie ein Polizeisprecher des Lagezentrums Brandenburg am Donnerstagmorgen mitteilte, war der Mann am Nachmittag auf der B188 mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Der 35-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Transporterfahrer blieb unverletzt.