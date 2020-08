Ein ICE hat in Brandenburg auf freier Strecke einen außerplanmäßigen Halt eingelegt, um einen offensichtlich hilflosen Mann aufzunehmen. Der Zugführer bemerkte den 27-Jährigen am Dienstag kurz vor Rathenow direkt neben den Gleisen, hielt an und nahm ihn in seinen Zug auf, wie die Bundespolizei in Magdeburg in Sachsen-Anhalt erklärte. In dem Bundesland wurde der Mann wenig später in Stendal den Beamten übergeben.