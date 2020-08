Auf der Landstraße zwischen Rägelin und Rossow (Ostprignitz-Ruppin) ist es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.



Ein 56-jähriger Radfahrer befuhr um kurz vor 17 Uhr von einer Nebenstraße aus die L18 und wurde dabei von einem BMW erfasst, der die Landstraße in Richtung Norden befuhr, wie eine Polizeisprecherin rbb|24 sagte. Der Radfahrer prallte daraufhin auf die Windschutzscheibe des Autos. Er verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizeisprecherin. Bei dem Unfallopfer handelt es sich demnach um einen Mann aus Sachsen-Anhalt.