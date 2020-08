Angriffe in Potsdam-Mittelmark

Nachdem im Landkreis Potsdam-Mittelmark mehrere Pferde mit Verletzungen aufgefunden worden sind, ermittelt die Kripo wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sie sucht einen oder mehrere Täter.



Auf einer Koppel in Nuthetal erlitt ein Pferd eine Beinverletzung, die tierärztlich versorgt werden musste, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Dem Tier wurde vorsätzlich eine mehrere Zentimeter tiefe Stichverletzung zugefügt. Das soll demnach zwischen dem 16. und 17. August passiert sein. Im gleichen Zeitraum wurden in der Gegend zwei weitere Pferde verletzt.

Die Polizei prüft außerdem, ob es einen Zusammenhang zu einem Fall von Anfang Juli aus Tremsdorf gibt. In dem Ort wurden auf einer Weide zwei Stuten mit Risswunden im Genitalbereich festgestellt, die laut Polizei durch das Einwirken Dritter entstanden sein könnten. Auch ein Fall, der sich Anfang August ereignet hatte, wird in diesem Zusammenhang geprüft. Dabei war es zu sexuellen Handlungen an zwei Pferden gekommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zudem rät sie Pferdebesitzern, aufmerksam zu sein.