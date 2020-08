Brandenburg ist dieses Jahr bislang von massiven Waldbränden verschont geblieben. "Wir hatten nicht nur viel Glück", sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Auch die Waldbrandfrüherkennung hat richtig gut gegriffen."

Seit einigen Monaten gibt es eine modernisierte Waldbrandzentrale in Wünsdorf, die Brände früher erkennen kann. Im Wald sind hochauflösende Sensoren angebracht, die anschlagen, sobald sie Rauch über den Baumkronen wahrnehmen. Ihr Signal kommt in der Zentrale in Wünsdorf an, von wo aus schnell die Feuerwehr alarmiert werden kann. Eine zweite modernisierte Waldbrandzentrale in Eberswalde soll 2021 in Betrieb gehen.

Den einzigen größeren Brand habe es 2020 in einem Moorgebiet bei Plessa (Elbe-Elster) im Mai gegeben, sagte Engel am Montag. Damals brannte eine Fläche von 80 Hektar. Die Lage habe sich in ganz Brandenburg nun deutlich entspannt, sagte Engel. Nach mehrtägigem Regen wurde die Waldbrandgefahr in Brandenburg fast durchgehend auf niedrigem Niveau eingestuft.