Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag bei Seddin: Drei Busse brannten. Ein Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Wald konnte verhindert werden. Dafür brennt es am Sonntag an anderer Stelle: Bei Döbern ist ein Waldstück in Brand geraten.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Seddin (Potsdam-Mittelmark) aus, um drei brennende Busse zu löschen. Die ausrangierten Linienbusse parkten schon seit längerer Zeit auf einem umzäunten Abstellplatz direkt am Waldrand. "Die Busse standen in Vollbrand und der Wald fing gerade an zu brennen", berichtete Einsatzleiter Christian Kunert auf rbb-Nachfrage. Glücklicherweise sei der Wind zu dem Zeitpunkt nur sehr schwach gewesen, das Feuer sei dadurch nicht in die Baumwipfel gewandert, sagte der Einsatzleiter weiter. Letztlich konnten die insgesamt 35 Einsatzkräfte die zehn Meter hohen Flammen unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf den benachbarten Wald verhindern. Die Busse brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer gekommen ist.

Am Sonntag blieb die Lage in Brandenburgs Wäldern angespannt. Zu einem ersten größeren Waldbrand kam es am Vormittag in der Nähe von Döbern in der Lausitz. Bei der Gemeinde Groß Kölzig (Spree-Neiße) gerieten 1,2 Hektar Waldfläche in Brand, wie Raimund Engel, Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragter, im Gespräch mit rbb|24 sagte. "Gegen 12.50 Uhr konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter ihre Kontrolle bringen, derzeit laufen noch Restlöscharbeiten", so Engel.

Am Sonntag galt in acht Landkreisen in Brandenburg die höchste Warnstufe 5, in den sechs weiteren Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4. Hintergrund sei das sonnige und trockene Wetter und insbesondere die geringe Luftfeuchte, sagte Engels.