Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag im Süden Brandenburgs mit schweren Gewittern. Örtlich könne es am Nachmittag kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel geben, hieß es am Montagmorgen vom Wetterdienst in Potsdam. Eine erste Unwetterwarnung für Montagmorgen hat der DWD gegen 8:30 Uhr wieder aufgehoben. Es müsse aber im Süden Brandenburgs auch im weiteren Tagesverlauf mit "markantem Wetter" gerechnet werden, es bestehe weiterhin Unwettergefahr, so die Wetterexperten. Wie das rbb-Studio in Cottbus berichtet, gab es gegen 8 Uhr im Elbe-Elster-Kreis sowie im Landkreis Dahme-Spreewald kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Im Raum Luckau war demnach die Feuerwehr wegen Unwetterschäden im Einsatz.

Grundsätzlich besteht für ganz Berlin und Brandenburg seit dem Wochenende eine amtliche Warnung vor Hitze. Am Montag werden bis zu 34 Grad in der Region erwartet. Die Gewitter bringen laut DWD kaum Abkühlung - es bleibt schwül.



In der Nacht zum Dienstag lassen die Gewitter dann allmählich nach. Am Dienstag beruhigt sich dann das Wetter in Berlin und Brandenburg. Erst ist es sonnig und trocken, später treten Quellwolken auf. Laut DWD besteht aber nur geringes Schauer- oder Gewitterrisiko. Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei nach wie vor schwül-heißen 30 bis 34 Grad.



Auch am Sonntag hatte der DWD mehrere Unwetterwarnungen für die Region Berlin-Brandenburg herausgegeben. Besonders im Havelland und in der nördlichen Prignitz wurden Gewitter mit Hagel, Starkregen sowie Sturmböen erwartet. Über schwere Schäden ist aber nichts bekannt.