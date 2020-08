Den Beobachtungen zufolge hat Bert den Sommer 2018 in der Nuthe-Nieplitz-Region verbracht und ist mit Beginn der Brunftzeit über Treuenbrietzen, Zahna und Wittenberg zur Elbe und von dort über Roßlau in die Niederung im Oberlauf der Zerbster Nuthe gewandert. Dort hat er den Winter 2018/2019 verbracht, bevor er im Frühjahr 2019 in den Raum Beelitz südlich von Wiesenburg und Belzig gezogen ist. Seitdem hält er sich im Naturpark Nuthe-Nieplitz auf und beläuft hier eine Fläche von knapp 100 Quadratkilometern.

Das Anfang Juli vom Landkreis Teltow-Fläming nahe Dobbrikow aufgestellte und wenig später gestohlene Elch-Warnschild konnte erneut installiert werden. Es war am 3. Juli postiert worden, um Verkehrsteilnehmende vor einem Zusammenstoß mit der größten Säugetierart Europas zu bewahren. Nur acht Tage später wurde es abgesägt und gestohlen, konnte inzwischen aber in einem nahegelegenen Wiesenstück wiedergefunden werden, heißt es in einer Pressemitteilung [teltow-flaeming.de] . Das Schild sollte bereits im März aufgestellt werden, der Termin musste coronabedingt allerdings verschoben werden.

In Dobbrikow sorgte Bert als regelmäßiger Gast einer Rindersiloanlage für Ärger, da er mit seinen langen Beinen für Schäden an der Anlage sorgte. Zudem soll er in der Brunftzeit auf Kühe losgegangen sein, da es derzeit keine weibliche Elchkuh in dem Gebiet gibt. Zwischenzeitlich lebte er sogar inmitten einer Rinderherde.

Im vergangenen Sommer bekam Bert dann doch Gesellschaft. Mindestens ein weiterer männlicher Elch hielt sich nachweislich im Naturpark auf. Daher wird angenommen, dass die südbrandenburgische Nuthe-Nieplitz-Niederung ein geeignetes Habitat für die Säugetiere ist. Elche sind sehr seltenen in Brandenburg, wandern aber gelegentlich aus Polen kommend ein.

Um Unfälle mit den wandernden Elchen zu verhindern, hatte sich die Gemeinde Nuthe-Urstomtal an das Straßenverkehrsamt des Landkreises gewandt und dort die Aufstellung eines Hinweisschildes beantragt. Das Problem: Ein offizielles Elch-Verkehrszeichen gibt es hierzulande bislang nicht. Daher war Kreativität gefragt. Nun stehen in Dobbrikow zwei Schilder: Eines warnt vor Elchen, ein weiteres in Berts Namen bittet Saboteure, das Schild stehen zu lassen.